كشفت صحيفة «واشنطن بوست» أن الجيش الأمريكي عرض على الرئيس ترامب خطة للاستيلاء على نحو ألف رطل من اليورانيوم عالي التخصيب داخل إيران، تشمل نقل معدات حفر جواً وإنشاء مدرج مخصص لهبوط طائرات شحن تتولى إخراج المواد المشعة من البلاد، وذلك وفقاً لشخصين مطلعين على التفاصيل.

وأوضح المصدران أن الخطة المعقدة قُدمت إلى الرئيس خلال الأسبوع الماضي، بعد طلب إعداد تصور بهذا الشأن، مع إطلاعه في الوقت ذاته على المخاطر العملياتية الكبيرة التي قد ترافق تنفيذها.

ويعكس طلب دونالد ترمب لهذه الخطة، الذي لم يُعلن عنه سابقاً، اهتمامه بدراسة مهمة تُعد من بين أكثر عمليات القوات الخاصة حساسية وارتفاعاً في مستوى المخاطر. وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» أول من أشار إلى أن الإدارة تدرس تنفيذ عملية من هذا النوع.

ورغم أن تقليص قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لا يزال هدفاً محورياً للإدارة، فإن خبراء يرون أن تنفيذ هذه الخطة سيشكل تحدياً بالغ التعقيد، إذ لم يسبق تنفيذ عملية مماثلة خلال زمن الحرب.

وتشير التقديرات إلى أنها ستتطلب نقل مئات أو حتى آلاف الجنود جواً، إلى جانب معدات ثقيلة لدعم أعمال الحفر واستخراج المواد المشعة، وقد تستغرق أسابيع، وفق مسؤولين دفاعيين سابقين، مع احتمال تنفيذها تحت نيران مباشرة في عمق الأراضي الإيرانية.