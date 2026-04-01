قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن تعطيل الدراسة غدًا بجميع المدارس

كتب : رامي محمود

11:50 م 01/04/2026

اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

قرر اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تعطيل الدراسة اليوم الخميس بجميع مدارس المحافظة، وذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، وحرصًا على سلامة الطلاب والمعلمين.

ويأتي القرار بعد التنسيق مع السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وهيئة الأرصاد الجوية، في ضوء التقارير الواردة بشأن حالة الطقس والتقلبات الجوية المتوقعة.

وأكد محافظ الدقهلية أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين، خاصة الطلاب، مشددًا على استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة الأجهزة التنفيذية لمواجهة أي تداعيات محتملة لسوء الأحوال الجوية.

كما وجه اللواء طارق مرزوق، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع حالة الطوارئ، والتأكد من جاهزية معدات كسح مياه الأمطار، ومتابعة حالة الشوارع أولًا بأول لضمان السيولة المرورية وسلامة المواطنين.

