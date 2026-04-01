نفت وزارة الخارجية الإماراتية، ما تم تداوله من "مزاعم إعلامية غير دقيقة" بشأن أوضاع إقامة الجالية الإيرانية في الدولة، مؤكدة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن نهج الدولة المؤسسي يقوم على أسس راسخة من الإجراءات والأطر المعتمدة التي تصون سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

الجالية الإيرانية.. جزء من النسيج المجتمعي

شددت الوزارة، اليوم الأربعاء، في البيان، على أن دولة الإمارات تحتضن جالية إيرانية تحظى بكامل "الاحترام والتقدير"، معتبرة إياها جزءا أصيلا من نسيجها المجتمعي الذي يُسهم بفعالية في تعزيز تنوع الدولة وانفتاحها.

وأشارت الخارجية إلى أن احتضان الإمارات لأكثر من 200 جنسية يعد تعبيرا جليا عن نهجها الثابت في ترسيخ قيم التعايش، والتزامها الراسخ تجاه كل من يُقيم على أرضها.

سيادة القانون وحماية الحقوق

وفي ختام بيانها، جددت الوزارة التأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز بيئة آمنة ومستقرة تقوم على "سيادة القانون"، بما يضمن حماية حقوق جميع المقيمين، ويعكس القيم الإنسانية الراسخة للدولة في التسامح والعيش المشترك، بعيدا عن أي تأويلات أو معلومات مغلوطة.