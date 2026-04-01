إعلان

ردًا على المزاعم.. الإمارات: الجالية الإيرانية تحظى بتقديرنا ولا مساس بحقوقها

كتب : وكالات

11:54 م 01/04/2026

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفت وزارة الخارجية الإماراتية، ما تم تداوله من "مزاعم إعلامية غير دقيقة" بشأن أوضاع إقامة الجالية الإيرانية في الدولة، مؤكدة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن نهج الدولة المؤسسي يقوم على أسس راسخة من الإجراءات والأطر المعتمدة التي تصون سلامة ورفاه جميع أفراد المجتمع دون استثناء.

الجالية الإيرانية.. جزء من النسيج المجتمعي

شددت الوزارة، اليوم الأربعاء، في البيان، على أن دولة الإمارات تحتضن جالية إيرانية تحظى بكامل "الاحترام والتقدير"، معتبرة إياها جزءا أصيلا من نسيجها المجتمعي الذي يُسهم بفعالية في تعزيز تنوع الدولة وانفتاحها.

وأشارت الخارجية إلى أن احتضان الإمارات لأكثر من 200 جنسية يعد تعبيرا جليا عن نهجها الثابت في ترسيخ قيم التعايش، والتزامها الراسخ تجاه كل من يُقيم على أرضها.

سيادة القانون وحماية الحقوق

وفي ختام بيانها، جددت الوزارة التأكيد على التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز بيئة آمنة ومستقرة تقوم على "سيادة القانون"، بما يضمن حماية حقوق جميع المقيمين، ويعكس القيم الإنسانية الراسخة للدولة في التسامح والعيش المشترك، بعيدا عن أي تأويلات أو معلومات مغلوطة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الإمارات حرب إيران الجالية الإيرانية في الإمارات إيران وأمريكا الحرب في إيران هجمات على الخليج

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

