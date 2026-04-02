مصدر: قرار تعليق الدراسة الخميس بالمدارس متروك للمحافظين

كتب : أحمد الجندي

12:04 ص 02/04/2026

وزارة التربية والتعليم

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية لم يصدر بشكل مركزي حتى الآن، موضحًا أن حسم الأمر متروك للمحافظين كلٌ في نطاق محافظته، وفقًا لتقديرهم للظروف الجوية ومدى تأثيرها على انتظام العملية التعليمية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية، لمتابعة تطورات حالة الطقس أولًا بأول، واتخاذ القرارات المناسبة بما يضمن سلامة الطلاب والعاملين بالمنظومة التعليمية.

وأشار إلى أن المحافظين يمتلكون الصلاحية الكاملة لاتخاذ قرار تعليق الدراسة أو استمرارها، خاصة في ظل التباين المحتمل في شدة الأحوال الجوية من منطقة لأخرى

