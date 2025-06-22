نيويورك تايمز: ناسا رصدت انبعاثا حراريا قويا قرب موقع فوردو النووي

وكالات

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن نظام المراقبة التابع لوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" رصد انبعاثاً حرارياً قوياً في منطقة موقع فوردو النووي الإيراني، وذلك قبيل إعلان الولايات المتحدة عن قصف الموقع.

وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى الإشارات الحرارية تم تسجيلها قبل نحو 30 دقيقة من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الضربات التي استهدفت إيران، وعادة ما يرصد هذا النظام إشارات مشابهة في مواقع تتعرض للقصف أو تشهد حرائق كبيرة.

وأضاف التقرير أن النظام، رغم قدرته على التقاط انبعاثات ناتجة عن أنشطة صناعية أو حرائق طبيعية، لم يسجل أي نشاط مشابه في منطقة فوردو خلال الشهر الماضي.

وكان الرئيس ترامب قد أعلن فجر اليوم الأحد، أن القوات الجوية الأميركية نفذت هجوماً استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، مؤكداً أن على طهران القبول بإنهاء الصراع.