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مسؤول كبير بالبيت الأبيض: ضرب إيران هو القرار الصحيح

12:18 م الأحد 22 يونيو 2025

البيت الأبيض

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وكالات

كشف مسؤول كبير في البيت الأبيض، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخذ قرار ضرب إيران باعتباره "الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله"، وذلك في ضوء تقييمات استخباراتية وعسكرية رجحت نجاح العملية.

وأوضح المسؤول أن ترامب توصل إلى قناعة بأن إيران "غير معنية باتفاق نووي لا يصب في مصلحتها"، وهو ما دفعه إلى اتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه طهران.

وأشار إلى أن ترامب أعطى الضوء الأخضر للهجوم بعد أن تأكد من وجود فرصة كبيرة لتحقيق أهدافه من الضربة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل حول توقيت العملية أو نتائجها.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تنفيذ الجيش الأمريكي هجومًا على 3 مواقع نووية إيرانية.

وأوضح ترامب: "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان".

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البيت الأبيض دونالد ترامب إيران
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