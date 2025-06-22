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الحوثيون يُهددون باستهداف السفن الأمريكية إذ دعمت إسرائيل

01:19 ص الأحد 22 يونيو 2025

هجمات الحوثي على السفن

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وكالات

هدد الحوثيون، باستهداف السفن الأمريكية في البحر الأحمر، في حال تدخلت واشنطن إلى جانب حليفتها إسرائيل في الحرب ضد إيران الداعمة للجماعة اليمنية.

قال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع في بيان، إن الجماعة ستسهدف السفن والبوارج الأمريكية في البحر الأحمر في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، وفقا لسكاي نيوز.

وأطلقت إسرائيل حملة ضربات جوية غير مسبوقة على إيران في 13 يونيو، مؤكدة امتلاك معلومات استخباراتية تفيد بأن برنامجها النووي شارف نقطة اللاعودة.

وترد إيران بإطلاق دفعات صواريخ ومسيرات على إسرائيل.

وحدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس مهلة أسبوعين لاتخاذ قرار بشأن إمكان توجيه الولايات المتحدة ضربة لإيران، وأكد الجمعة أنه قد يتخذ قراره بهذا الشأن قبل انقضاء المهلة.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، نفذ الحوثيون عشرات الهجمات الصاروخية ضد إسرائيل وسفن في البحر الأحمر يؤكدون ارتباطها بها، في خطوة أدرجوها في إطار إسنادهم للحركة والقطاع الفلسطيني.

وأوقفوا هجماتهم خلال هدنة في غزة استمرت شهرين وانتهت في مارس، لكنهم عاودوا الهجمات بعد استئناف إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع.

وأُعلن في 6 مايو اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين بوساطة عمانية، بعيد إعلان ترامب وقف الغارات الأمريكية التي استمرت أسابيع في اليمن، واستهدفت مناطق سيطرة الجماعة.

ويواصل الحوثيون استهداف إسرائيل، التي نفذت ضربات عديدة على المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن.

واضاف سريع أن العدو الإسرائيلي يسعى إلى السيطرة التامة على المنطقة، وتنفيذ المخطط الصهيوني بدعم أمريكي مفتوح وشراكة أمريكية.

وتابع: "لذلك فأي هجوم وعدوان أمريكي هو مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران في إطار الهدف نفسه الرامي لتمكين العدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة كلها، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه".

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