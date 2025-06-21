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"سيذهب نتنياهو وتبقى إيران".. روسيا تحذر: طهران قد تلجأ لاستخدام النووي

11:26 م السبت 21 يونيو 2025

نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديميتري ميدفيديف

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موسكو - (د ب أ)

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، ديميتري مدفيديف اليوم السبت، إن إيران قد تلجأ إلى استخدام السلاح النووي لو كانت تمتلكه، كرد على أي محاولات لتدمير برنامجها النووي، مشيرا إلى أنها ستواصل العمل عليه بأي ثمن.

وكتب مدفيديف عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي الروسية: "لا إيران ولا إسرائيل ستتخليان عن برامجهما النووية، وأن أي ضربات لن تنجح في وقف هذه البرامج"، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "طهران ترى بقاءها في استمرار البرنامج النووي، وستواصل تطويره بكل السبل".

وتابع مدفيديف: "لكن إذا حاولتم تدمير البرنامج بالكامل، كما تفعل إسرائيل وربما بمساعدة الولايات المتحدة، فإن إيران (إذا كانت تمتلك سلاحا نوويا) ستستخدمه حتما! وإن لم تكن تمتلكه، فستعمل على استعادة هذا البرنامج بأي ثمن، سيذهب نتنياهو، لكن إيران ستبقى، بقيادة آية الله جديد".

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