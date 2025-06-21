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جيش الاحتلال يعلن مهاجمة 3 مقاتلات إيرانية من طراز إف-14 وسط إيران

11:23 م السبت 21 يونيو 2025

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية هاجمت ثلاث طائرات مقاتلة من طراز "إف-14" تابعة للجيش الإيراني في وسط إيران.

وقال إيفي ديفرين المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم السبت، "نحن نهاجم كل مكونات إنتاج الصواريخ ونمنع الجيش الإيراني من إعادة بناء قدراته الاستراتيجية"، وفقا لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية.

وأضاف ديفرين:"تكثف قواتنا في هذه الأثناء الهجمات لاستهداف قدرات إطلاق النار في منظومة مدفعيتهم، إن قدرات إطلاق الصواريخ التي يمتلكونها اليوم بعيدة كل البعد عن القدرات التي كانت لديهم عندما بدأنا العملية".

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إيران وإسرائيل الحرب الإسرائيلية على إيران
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