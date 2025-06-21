الدوحة/ فيينا- (د ب أ)

حذر سفراء دول الخليج المعتمدين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت من الآثار الخطيرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا)، جاء ذلك خلال اجتماع السفراء مع رافاييل جروسي، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم.

ونقل سفراء دول الخليج، خلال الاجتماع، قلق دول المجلس إزاء الأوضاع الراهنة، واهتمامها الخاص بسلامة المنشآت النووية، لاسيما القريبة جغرافيا من دول مجلس التعاون، مؤكدين ضرورة ضمان أعلى مستويات الجاهزية والتدابير الوقائية.

وأكّد السفراء أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تعزيز الأمن الوقائي على المستويين الإقليمي والدولي، ومتابعة الالتزامات الفنية والتشغيلية للدول في إطار نظام الضمانات الشاملة.

وحذروا من الآثار الخطيرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية، سواء التداعيات البشرية أو البيئية، باعتبار ذلك تهديدا مباشرا للسلامة الإشعاعية وللنظام الدولي للضمانات النووية، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا لأحكام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.