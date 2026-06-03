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بعد إطلاق صفارات إنذار.. البحرين تحث السكان على التوجه لأقرب مكان آمن

كتب : وكالات

02:34 ص 03/06/2026

البحرين

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أعلنت ‌وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الثلاثاء، أنه ⁠تم إطلاق صفارات إنذار، وحثت المواطنين والمقيمين على ‌التزام ⁠الهدوء والتوجه إلى أقرب ⁠مكان آمن، وفقا لما ذكرته رويترز.

كانت وزارة الداخلية البحرين، قد أعلنت أمس الثلاثاء، منع سفر المواطنين إلى كل من إيران والعراق حتى إشعار آخر، في ظل استمرار التوترات الأمنية التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية، وفق ما ذكرته.

وأشارت الوزارة في بيان منشور على وكالة الأنباء البحرينية، إلى أن سبب القرار يأتي نتيجة استمرار الأوضاع الأمنية الراهنة وما وصفته بتداعيات "العدوان الإيراني الآثم"، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على أمن الوطن وضمان سلامة المواطنين البحرينيين.

التأكيد على سلامة المواطنين

وشددت وزارة الداخلية البحرينية على أن القرار يعكس حرص السلطات على حماية المواطنين من أي مخاطر محتملة قد تنجم عن التطورات الأمنية المتسارعة في المنطقة، داعية الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي شخص يخالف قرار منع السفر، مشيرة إلى أن العمل بهذا القرار سيستمر حتى صدور إشعار آخر.

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