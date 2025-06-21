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إيران: الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل عشرات النساء والأطفال

02:12 م السبت 21 يونيو 2025

سلاح الجو الاسرائيلي

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وكالات

اتهمت إيران إسرائيل بقتل العشرات من النساء والأطفال في إطار الحملة العسكرية الجارية التي بدأت في 13 يونيو، والتي شملت ضربات جوية داخل الأراضي الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن الغارات الإسرائيلية أسفرت حتى الآن عن مقتل 54 امرأة وطفلاً، وإصابة 94 آخرين بجروح متفاوتة، وفقًا لما نقلته وسائل الإعلام الرسمية ووكالة تسنيم للأنباء المرتبطة بالدولة.

وفي آخر حصيلة رسمية للضحايا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية يوم الأحد أن عدد القتلى الإجمالي بلغ 224 شخصاً، في حين قُتل 24 شخصاً في إسرائيل نتيجة التصعيد.

وفي تطور خطير، أعلن وزير الصحة الإيراني، محمد رضا ظفر غاندي، أن الضربات استهدفت ثلاثة مستشفيات، ما أدى إلى مقتل طبيبين، من بينهما طبيبة نسائية وطبيبة أطفال كانت برفقة طفلها، بحسب ما أوردته وكالة أنباء فارس المرتبطة بالحكومة.

وأضاف ظفر غاندي أن القطاع الصحي تعرض لأضرار كبيرة، حيث تضررت سبع سيارات إسعاف، وأُصيب 14 من طواقم الطوارئ الطبية في القصف، وفقًا لتصريحات نقلها التلفزيون الرسمي عن رئيس منظمة خدمات الطوارئ الطبية، جعفر ميادفار.

وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، في وقت تلتزم فيه أطراف دولية بالصمت النسبي، وسط مخاوف من انزلاق الوضع نحو مواجهة إقليمية أوسع.

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