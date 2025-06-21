كييف- (د ب أ)

ذكرت السلطات العسكرية المحلية اليوم السبت أن طائرات بدون طيار وصواريخ أطلقتها روسيا الليلة الماضية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في وسط أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة، فولوديمير كوهوت على تطبيق تليجرام إنه تم تسجيل "ضربات مباشرة" وسقوط حطام في منطقة كريمنشوك في بولتافا.

وأصيب شخص واحد في الهجوم، طبقا للمسؤول، الذي لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في مدينة كريمنشوك الصناعية، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرق كييف.





