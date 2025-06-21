إعلان

أوكرانيا: المسيرات والصواريخ الروسية تلحق أضرارا بالبنية التحتية للطاقة

12:27 م السبت 21 يونيو 2025

أوكرانيا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كييف- (د ب أ)

ذكرت السلطات العسكرية المحلية اليوم السبت أن طائرات بدون طيار وصواريخ أطلقتها روسيا الليلة الماضية ألحقت أضرارا بالبنية التحتية للطاقة في وسط أوكرانيا.

وقال الحاكم العسكري للمنطقة، فولوديمير كوهوت على تطبيق تليجرام إنه تم تسجيل "ضربات مباشرة" وسقوط حطام في منطقة كريمنشوك في بولتافا.

وأصيب شخص واحد في الهجوم، طبقا للمسؤول، الذي لم يكشف عن المزيد من التفاصيل حول حجم الأضرار.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أنه تم سماع دوي انفجارات قوية في مدينة كريمنشوك الصناعية، على بعد حوالي 250 كيلومترا جنوب شرق كييف.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أوكرانيا الصواريخ الروسية كييف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

"مصراوي" يواصل تفوقه.. سارة أبو شادي تفوز بجائزة "True Story Award" العالمية عن تحقيق "الفخ الروسي"