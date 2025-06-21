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انطلاق أعمال الدورة الـ51 لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول

11:54 ص السبت 21 يونيو 2025

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وكالات

انطلقت أعمال الدورة الـ51 لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت في مدينة إسطنبول التركية.

ويبحث الاجتماع الذي يشارك فيه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بشكل رئيس، تطورات ومخاطر التصعيد الكبير بين اسرائيل وإيران، إضافة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ووصل وزير الخارجية الإيراني عراقجي إلى تركيا مساء الجمعة، قبل اجتماع لحضور اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي التي تضم 57 دولة، والتي تمثل الصوت الجماعي للعالم الإسلامي.

وفي حديثه لوسائل الإعلام الإيرانية في إسطنبول، قال عراقجي إنه "سيستفيد استفادة كاملة من هذه الفرصة من أجل إسماع الصوت البريء والصالح للشعب الإيراني".

وقال وزير الخارجية الإيراني، إنه يعتزم أيضًا الاجتماع مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومسؤولين آخرين.

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