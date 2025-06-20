ترامب: سأمهل إيران أسبوعين.. وأؤيد وقف إطلاق النار إذا سمحت الظروف

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن إيران تمر بأزمة خانقة وإن فرص وقف القتال محدودة في ظل الوضع الحالي، مشيرًا إلى أنه قد يوافق على وقف إطلاق النار إذا توفرت الظروف المناسبة لذلك.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "فوكس نيوز"، أوضح ترمب أن "إيران لا تريد الحديث مع أوروبا، بل معنا"، مؤكداً أن طهران كانت على بُعد أسابيع فقط من امتلاك سلاح نووي، مضيفًا: "لا يمكنني حسم القرار بشأن إيران الآن، وسنرى ما الذي يمكن أن يحدث بعد ذلك".

كما أشار إلى أن إسرائيل تبلي بلاءً حسناً عسكرياً، في حين أن إيران هي التي تعاني حالياً، مؤكداً أنه لا يرى حاليًا سبيلاً واضحًا لوقف القتال، معتبرًا أن تقديم طلب لإسرائيل لوقف الغارات الجوية في إيران "أمر صعب".

وفي خطوة توحي بمحاولة فتح نافذة دبلوماسية، قال ترامب إنه سيمنح إيران مهلة لمدة أسبوعين كحد أقصى لرؤية ما إذا كانوا سيعودون إلى رشدهم، بحسب تعبيره، لافتًا إلى أن "مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لاختبار النوايا الإيرانية.

وأكد ترمب في ختام تصريحاته أن المحادثات مع إيران قد تبدأ، لكنه شدد على أن القرار النهائي "مرتبط بسلوك إيران على الأرض خلال المرحلة المقبلة".







