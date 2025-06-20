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العراق يتهم إسرائيل بانتهاك أجوائه بـ50 طائرة ويحذر من جر المنطقة لصراع إقليمي

08:57 م الجمعة 20 يونيو 2025

أرشيفية

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وكالات

أعلن القائم بأعمال بعثة العراق لدى الأمم المتحدة، عباس كاظم عبيد الفتلاوي، أن 50 طائرة حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء العراقية، وذلك قبيل جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم الجمعة لمناقشة التصعيد بين إسرائيل وإيران.

وفي كلمته خلال جلسة مجلس الأمن اليوم، اعتبر الفتلاوي أن هذه الخروقات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددًا على رفض بلاده لاستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

وأضاف: "العراق يرفض أن يكون ساحة لتصفية الحسابات بين أطراف الصراع، ونحذر من مغبة الانزلاق نحو صراع إقليمي واسع النطاق".

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