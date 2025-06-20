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وزير الخارجية الإسرائيلي: لو تأخرنا في الهجوم على إيران لحصلت على سلاح نووي

07:44 م الجمعة 20 يونيو 2025

وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر

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وكالات
أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أن إسرائيل ماضية في عملياتها ضد إيران ولن تتوقف حتى تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وعلى رأسها منع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وقال ساعر، خلال تفقده آثار ضربة صاروخية إيرانية على تل أبيب رفقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن تأخير الهجوم على إيران كان سيمنحها الوقت للحصول على السلاح النووي، مضيفًا: "الثمن الذي ندفعه الآن أقل بكثير مما كنا سندفعه لو انتظرنا".

وأوضح الوزير الإسرائيلي أن بلاده منحت فرصة للمسار الدبلوماسي الذي قادته الولايات المتحدة، إلا أن الإيرانيين لم يتفاوضوا بصدق، ولم يُظهروا أي نية حقيقية للتوصل إلى اتفاق يضمن وقف أنشطتهم النووية.

ومن جانبه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل تمتلك الإمكانيات العسكرية اللازمة لتدمير البرنامج النووي الإيراني، مؤكدًا أن بلاده لن تسمح للنظام الإيراني، الذي وصفه بـ"الإرهابي"، بامتلاك سلاح نووي.

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