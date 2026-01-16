إعلان

بدء محاكمة منفذ هجوم بسيارة على مظاهرة في ميونخ

كتب : مصراوي

10:42 ص 16/01/2026

بدء محاكمة منفذ هجوم بسيارة على مظاهرة في ميونخ

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ميونخ- (د ب أ)

بعد نحو عام على هجوم دهس شهدته مدينة ميونخ الألمانية وراح ضحيته شخصان، تبدأ صباح اليوم الجمعة محاكمة شاب أفغاني /24 عاما/ بتهمة تنفيذ الهجوم.

وكان المتهم قد تم توقيفه في موقع الحادث مباشرة بعدما اندفع بسيارته الصغيرة وسط حشد من الناس.

ووجّه الادعاء العام الألماني إلى المتهم تهمة القتل في حالتين والشروع في القتل في 44 حالة، إضافة إلى تهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة، والتدخل الخطير في حركة المرور.

ومن المنتظر صدور الحكم في 25 يونيو المقبل.

ويرجح المحققون أن الهجوم كان بدافع الإرهاب الإسلاموي، وأن الشاب الأفغاني، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2016 ، تعمد في 13 فبراير 2025 – أي قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة – الاندفاع بسيارته نحو مسيرة نقابية ضمت نحو 1400 مشارك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مظاهرة مدينة ميونخ حادث دهس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

التنقيب عن الذهب ينتهي بمأساة.. العثور على جثة شاب بالمناطق الجبلية في قنا
أخبار المحافظات

التنقيب عن الذهب ينتهي بمأساة.. العثور على جثة شاب بالمناطق الجبلية في قنا
نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم
أخبار مصر

نقل شعائر صلاة الجمعة بعد قليل من مسجد العزيز الحكيم بالمقطم
"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
موسيقى

"أشرقت وجودي ومهند".. من سيكون صاحب لقب الموسم السادس من THE VOICE؟
كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
أخبار المحافظات

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة
زووم

كارولين عزمي أنيقة وهيدي كرم بفستان قصير.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

كيف وصلت إلى المنوفية؟.. حكاية سيارة الشيخ الشعراوي المعروضة للبيع (صور)
- سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة