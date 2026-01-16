بدء محاكمة منفذ هجوم بسيارة على مظاهرة في ميونخ

ميونخ- (د ب أ)

بعد نحو عام على هجوم دهس شهدته مدينة ميونخ الألمانية وراح ضحيته شخصان، تبدأ صباح اليوم الجمعة محاكمة شاب أفغاني /24 عاما/ بتهمة تنفيذ الهجوم.

وكان المتهم قد تم توقيفه في موقع الحادث مباشرة بعدما اندفع بسيارته الصغيرة وسط حشد من الناس.

ووجّه الادعاء العام الألماني إلى المتهم تهمة القتل في حالتين والشروع في القتل في 44 حالة، إضافة إلى تهمة التسبب في إصابات جسدية خطيرة، والتدخل الخطير في حركة المرور.

ومن المنتظر صدور الحكم في 25 يونيو المقبل.

ويرجح المحققون أن الهجوم كان بدافع الإرهاب الإسلاموي، وأن الشاب الأفغاني، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2016 ، تعمد في 13 فبراير 2025 – أي قبل عشرة أيام من الانتخابات البرلمانية العامة المبكرة – الاندفاع بسيارته نحو مسيرة نقابية ضمت نحو 1400 مشارك.