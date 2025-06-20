الحرس الثوري: قصفنا مواقع عسكرية إسرائيلية تستهدف غزة وإيران

وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الجمعة، تنفيذ الموجة السابعة عشرة من الهجمات المركّبة على إسرائيل، ضمن عملية "الوعد الصادق 3"، مستهدفًا مواقع حيوية وعسكرية في عموم الأراضي المحتلة.



وذكر الحرس الثوري في بيان رسمي أن الهجمات استهدفت مراكز عسكرية، منشآت للصناعات الدفاعية، مراكز قيادة وسيطرة، وشركات داعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، بالإضافة إلى قاعدتي "نواتيم" و"حتسريم" الجويتين.



وأوضح البيان أن المواقع المستهدفة كانت – بحسب وصفه – "محور الشر" منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى دورها في دعم العمليات العسكرية ضد غزة، ولبنان، واليمن، والجمهورية الإسلامية الإيرانية.



وأكد الحرس الثوري أن الهجمات تميزت بكثافة نيرانية ودقة في الاستهداف داخل مدن تل أبيب، حيفا، وبئر السبع، في مؤشر على تصاعد القدرات الهجومية للصواريخ الباليستية الإيرانية، بهدف الاقتصاص من الكيان الصهيوني.



وأضاف أن صمود الشعب الإيراني، والدعم الشعبي في الداخل والخارج، إضافة إلى تأييد فصائل المقاومة، كان له دور في تعزيز معنويات القوات المسلحة الإيرانية خلال ما وصفه بـ"الدفاع المقدس".



وكانت صافرات الإنذار قد دوّت في عدد من المدن الإسرائيلية في وقت سابق من اليوم، بعد إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من الأراضي الإيرانية.

