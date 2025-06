إسرائيل تنشر فيديو استهداف مفاعل "آراك" الإيراني

(وكالات)

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، تسجيلًا مصورًا يُظهر لحظة استهدافه مفاعل "آراك" الإيراني للمياه الثقيلة، ضمن سلسلة غارات جوية قال إنها نُفذت ضد مواقع نووية داخل إيران.

ووفقًا لما أعلنه الجيش، فإن الغارة الجوية استهدفت على وجه التحديد المكون الأساسي في المفاعل المستخدم في إنتاج البلوتونيوم، بهدف منع إعادة تأهيل المنشأة أو استخدامها مستقبلًا في تطوير أسلحة نووية، حسب ما ورد في البيان.

وكان مفاعل آراك لا يزال قيد الإنشاء، وقد أبلغت طهران الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنيتها تشغيل المنشأة رسميًا خلال العام المقبل، ما أثار مخاوف إسرائيلية وأمريكية متصاعدة بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن أن الضربات طالت أيضًا مواقع نووية في كل من بوشهر وأصفهان ونطنز، مشيرًا إلى أن العملية تأتي في إطار حملة عسكرية أوسع تهدف إلى "إزالة التهديد الإيراني".

وشدد المتحدث على أن إسرائيل ماضية في استهداف برنامجَي إيران النووي والصاروخي، لافتًا إلى أن "النظام الإيراني لا يزال يحتفظ بقدرة على إطلاق الصواريخ ضد إسرائيل"، رغم ما وصفه بـ"الضربات المؤلمة" التي تعرض لها.

وأكد المسؤول العسكري أن الجيش الإسرائيلي وضع "خططًا متدرجة" لمواصلة عملياته ضد المنشآت الإيرانية، في إشارة إلى أن التصعيد قد يستمر ويتوسع خلال الأيام المقبلة.

