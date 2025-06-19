متحف شرم الشيخ ينظم ورشة للأطفال حول العمارة المصرية القديمة - صور

جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت إدارة متحف شرم الشيخ ورشة للأطفال حول العمارة المصرية القديمة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي الخاص بتفعيل ورش عمل لربط المجتمع بالمتحف، وتعريف النشء بالحضارة المصرية القديمة.

وقال محمد حسنين، مدير المتحف: "إنه جرى تنظيم الورشة في إطار برنامج "رحلة إلى الحياة الأخرى" وتُعد هذه الورشة الثانية ضمن البرنامج الصيفي التفاعلي المخصص للأطفال، مشيرًا إلى أن الورشة الأولى كانت خاصة بتصميم مقبرة حية من الحضارة المصرية القديمة، والورشة الثانية تعد استكمالًا لها".

وأوضح مدير المتحف في تصريح اليوم الخميس، أن الورشة بعنوان "العمارة المصرية القديمة 2 - تصميم باب الوهم"، وتضمنت تعريف الأطفال على مفهوم الباب الوهمي وأهميته في العمارة الجنائزية للمصري القديم، كما قاموا بتصميم نموذج من الأبواب الوهمية التي كانت تُستخدم رمزيًا كبوابة للعالم الآخر.

وأكد أن الأطفال تفاعلوا بحماس كبير مع أنشطة الورشة، خاصة أنهم استخدموا الرموز والنقوش الهيروغليفية لتزيين النموذج، مما أتاح لهم فرصة التعبير الفني والتعرف على تفاصيل دقيقة من التراث المصري القديم بطريقة تفاعلية وممتعة.

وأشار إلى أن هذا النشاط ضمن سلسلة من الورش التي يقدّمها المتحف خلال أشهر الصيف، بهدف تعزيز ارتباط النشء بتراثهم الحضاري، وتقديم المتحف كبيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على الإبداع والتعلّم.