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إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة "العدوان" الإسرائيلي

07:00 م الإثنين 16 يونيو 2025

إيران

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وكالات

طالبت إيران، اليوم الاثنين، علنًا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة ما وصفته بـ"العدوان" الإسرائيلي عليها، مع دخول التصعيد في الصراع بين طهران وتل أبيب يومه الرابع.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس": "@UNHumanRights هذا عدوانٌ صارخ. نقطة. العالم بحاجة إلى إدانة مكتبكم له بشكلٍ قاطع - بلا لبس، بلا مبرر، بلا ترك المعتدي يختبئ وراء "مفاهيم ملتوية". تفويضكم يقتضي ذلك".

وشنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سلسلة غارات جوية طالت مواقع متعددة داخل الأراضي الإيرانية، من بينها منشآت مدنية ومرافق خدمية، كان من ضمنها مستشفى، ما أسفر عن وقوع إصابات بين المدنيين وأضرار مادية جسيمة.

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