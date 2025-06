إيران تطالب الأمم المتحدة بإدانة "العدوان" الإسرائيلي

وكالات

طالبت إيران، اليوم الاثنين، علنًا مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة ما وصفته بـ"العدوان" الإسرائيلي عليها، مع دخول التصعيد في الصراع بين طهران وتل أبيب يومه الرابع.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في منشور على منصة "إكس": "@UNHumanRights هذا عدوانٌ صارخ. نقطة. العالم بحاجة إلى إدانة مكتبكم له بشكلٍ قاطع - بلا لبس، بلا مبرر، بلا ترك المعتدي يختبئ وراء "مفاهيم ملتوية". تفويضكم يقتضي ذلك".

.@UNHumanRights This is a blatant aggression. Full stop. The world needs your office to condemn it *unequivocally* - no ambiguity, no justification, no letting the aggressor hide behind "twisted concepts."

Your mandate demands it.