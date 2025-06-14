أردوغان: حكومة نتنياهو تمثل أكبر تهديد لاستقرار وأمن المنطقة

وكالات



أعلنت الرئاسة التركية، السبت، أن الرئيس رجب طيب أردوغان أجرى اتصالًا هاتفيًا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول خلاله تطورات التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، وسبل احتواء التوتر في المنطقة.



وأكد أردوغان، بحسب بيان الرئاسة، أن حكومة بنيامين نتنياهو تمثل "أكبر تهديد لاستقرار وأمن المنطقة"، مشيرًا إلى أن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران يعكس هذا التهديد بشكل واضح، ويقوض جهود إحلال السلام.



وشدد الرئيس التركي على ضرورة وقف إسرائيل لتحركاتها العسكرية من أجل خفض التوتر، لافتًا إلى أن الضربات التي تسببت في تسربات نووية "تُظهر مجددًا السلوك غير المسؤول الذي تنتهجه إسرائيل تجاه الأمن الإقليمي والدولي".



كما أشار أردوغان إلى أن المنطقة "لا تحتمل اندلاع أزمة جديدة أو حرب مدمرة"، مؤكدًا أن النزاع المتعلق بالملف النووي لا يمكن حله إلا عبر السبل الدبلوماسية والمفاوضات السلمية.