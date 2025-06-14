إيران تدمر طائرة إف-35 الأمريكية لأول مرة في العالم "فيديو"

القاهرة - مصراوي

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أصابت ودمرت وأسقطت طائرتين إسرائيليتين من طراز F-35.

📹 انهدام هواپیمای F۳۵ آمریکایی برای نخستین بار در جهان توسط ایران



ارتش جمهوری اسلامی ایران: پدافند هوایی، دو فروند هواپیمای جنگی اف ۳۵ رژیم صهیونیستی را مورد اصابت قرارداده، منهدم؛ و ساقط کرده است#اسرائيل_سقطت pic.twitter.com/LrtZA6KaZr — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 14, 2025

فيما قالت إسرائيل إن موقعين نوويين في إيران تعرضا لأضرار بالغة خلال الغارات الجوية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن إصلاح المنشآت في أصفهان ونطنز سيستغرق أسابيع.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل هاجمت أكثر من 150 هدفا في إيران بمئات الذخائر.

وأضافوا، أن الطريق الجوي إلى طهران مفتوح فعليا، وهو ما يتطابق مع تصريحات أدلى بها جيش الدفاع الإسرائيلي.