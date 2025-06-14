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إيران تدمر طائرة إف-35 الأمريكية لأول مرة في العالم "فيديو"

02:22 م السبت 14 يونيو 2025

الدفاعات الجوية الإيرانية

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القاهرة - مصراوي

أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الدفاعات الجوية الإيرانية أصابت ودمرت وأسقطت طائرتين إسرائيليتين من طراز F-35.

فيما قالت إسرائيل إن موقعين نوويين في إيران تعرضا لأضرار بالغة خلال الغارات الجوية.

وقال مسؤول عسكري إسرائيلي، إن إصلاح المنشآت في أصفهان ونطنز سيستغرق أسابيع.

وأضاف المسؤول أن إسرائيل هاجمت أكثر من 150 هدفا في إيران بمئات الذخائر.

وأضافوا، أن الطريق الجوي إلى طهران مفتوح فعليا، وهو ما يتطابق مع تصريحات أدلى بها جيش الدفاع الإسرائيلي.

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