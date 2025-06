وكالات

في تصريح يعكس قلقا متزايدا من تطور الصراعات الجارية حول العالم، حذّرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، تولسي جابارد، من أن العالم يقف اليوم "على حافة الإبادة النووية" أكثر من أي وقت مضى.

وجاءت تحذيرات جابارد، بعد زيارتها لمدينة هيروشيما اليابانية، التي شهدت أول هجوم نووي في التاريخ عام 1945.

وفي مقطع فيديو تحذيري نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أشارت جابارد إلى المخاطر الكامنة في سباق التسلح النووي، وانتقدت من أسمتهم "دعاة الحروب" والنخب السياسية التي تلهب شعور الخوف والتوتر بين الدول المالكة للأسلحة الذرية بلا مبالاة بالعواقب.

وأوضحت جابارد، أن هذه الطبقة الحاكمة قد تكون واثقة من وصولها إلى ملاجئ نووية محصنة لا تتاح لبقية المواطنين، مما يزيد من سخافة المخاطرة بحياة الملايين.

I recently visited Hiroshima, and stood at the epicenter of a city scarred by the unimaginable horror caused by a single nuclear bomb dropped in 1945. What I saw, the stories I heard, and the haunting sadness that remains, will stay with me forever. pic.twitter.com/TmxmxiGwnV