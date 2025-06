تحطمت بعد 18 دقيقة فقط.. لقطات جديدة من موقع تحطم الطائرة الهندية

(وكالات)

تحطمت طائرة ركاب من طراز "بوينج 787 دريملاينر" تابعة لشركة للخطوط الجوية الهندية "إير إنديا"، اليوم الخميس، بعد نحو 18 دقيقة فقط من إقلاعها من مطار سردار فالابهبهاي باتيل الدولي في مدينة أحمد آباد غرب الهند، أثناء رحلتها إلى العاصمة البريطانية لندن.

Plane crashes shortly after takeoff from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in India’s western state of Gujarat; multiple ambulances rushed to site with emergency efforts underway pic.twitter.com/rTt0qq2P2k — Türkiye Today (@turkiyetodaycom) June 12, 2025

وسقطت الطائرة في منطقة سكنية مكتظة قرب حي ميجاني ناجار، ما تسبب في اندلاع ألسنة لهب وأعمدة كثيفة من الدخان الأسود تصاعدت من موقع التحطم، وسط حالة من الذعر بين السكان المحليين وشهود العيان.

وكانت الطائرة قد أقلعت من المدرج رقم 23 في تمام الساعة 1:38 ظهرًا بالتوقيت المحلي، وعلى متنها 232 راكبًا، من بينهم رضيعان، إضافة إلى طاقم مكون من 12 شخصًا (10 من طاقم الضيافة وطياران).

ووفقًا للتصريحات رسمية، فقدت الطائرة السيطرة بعد لحظات من الإقلاع، وانحدرت نحو منطقة سكنية كثيفة بالسكان، ما زاد من تعقيد عمليات الإنقاذ.

ومن بين طاقم الطائرة المفقود حتى الآن قائدها، الكابتن سوميت سابهاروال، وهو طيار مخضرم لدى شركة "إير إنديا"، وكان إلى جانبه مساعد الطيار كليف كوندر في قمرة القيادة.

