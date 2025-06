تصاعد حدة الاحتجاجات في 35 مدينة أمريكية.. وترامب ينشر المارينز

كتبت- سهر عبد الرحيم:

انتقلت الاحتجاجات ضد سياسات إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، من مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، إلى مدن أخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة - بعضها اتسع نطاقه إلى احتجاجات ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وانتشرت المظاهرات في 19 ولاية أمريكية على الأقل و 35 مدينة منذ يوم الجمعة الماضي، وتصاعدت حدتها يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أوردته صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

Protests against ICE spread beyond Los Angeles, with thousands rallying in New York, clashes erupting in Chicago, and similar demonstrations held in a Hispanic suburb near Atlanta.



Follow: https://t.co/7Dg3b41hTx pic.twitter.com/kJkl1mqD3o — PressTV Extra (@PresstvExtra) June 11, 2025

نيويورك

شهدت مدينة مانهاتن حشود كبيرة، أمس الثلاثاء، في مظاهرات ضد سياسات وكالة الهجرة الأمريكية وبدأت الاحتجاجات بشكل سلمي، لكن الأمور تصاعدت في المساء، مع اندلاع اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين تجمعوا بالقرب من مبنى مكتب إدارة الهجرة والجمارك في نيويورك.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تدافعًا واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فيما ألقى البعض زجاجات مياه على رجال الأمن، وفق ما نقلته شبكة CNN.

NYPD’s strategic response group declares anti-ICE protesters blocking the road outside of immigration courts in lower Manhattan an unlawful assembly and moves in to arrest masked far leftist agitators pic.twitter.com/Lm34cCqKsN — Elaad Eliahu (@elaadeliahu) June 10, 2025

شيكاغو

بدأت الاحتجاجات في مدينة شيكاغو عندما تجمع العشرات من المتظاهرين في شارع "إيست آدامز" أمام محكمة الهجرة، ثم انضم العديد منهم إلى آخرين في ساحة "فيدرال بلازا" في وقت لاحق من اليوم.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة في المدينة الثلاثاء، إذ أظهرت مقاطع فيديو مواجهات متوترة بين الشرطة وحشد من الناس وسط هتافات غاضبة ضد حملات الترحيل. ووفق قناة WBBM التابعة لشبكة CNN، اقتحمت سيارةً الحشد، ودهست بعض المتظاهرين، من بينهم راكب دراجة، قبل أن تلوذ بالفرار. ولم تُعرف بعد دوافع السائق أو ما إذا تم توقيفه.

Arrests are being made in Chicago! We aren't even an hour into the protest! pic.twitter.com/WyNgv5oFrQ — Angela Van Der Pluym (@anjewla90) June 10, 2025

ومن المتوقع أن يشارك الآلاف في احتجاجات "لا للملوك" في شيكاغو يوم السبت المقبل، وهي مظاهرة مناهضة للرئيس ترامب مقررة في نفس اليوم الذي سيقيم فيه عرضًا عسكريًا في العاصمة واشنطن بمناسبة عيد ميلاده، وفق شبكة "سي بي إس نيوز".

تكساس

اندلعت احتجاجات في عدة مدن بولاية تكساس الأمريكية، إذ أعلنت الشرطة في العاصمة أوستن أن أحد التجمعات التي تم تنظيمها أول أمس الاثنين تعتبر "غير قانونية"، ولجأت إلى استخدام الغاز المسيل للدموع واعتقلت 13 شخصًا.

وقبل مظاهرات أوستن بيوم، تجمع المئات في مدينة سان أنطونيو أمام مبنى البلدية يوم الأحد في احتجاج سلمي. ولكن قبل المزيد من الاحتجاجات المخطط لها هذا الأسبوع، أعلن الحاكم جريج أبوت، أنه سينشر الحرس الوطني في تكساس في عدة مواقع في الولاية.

سان فرانسيسكو

أُغلقت محكمتان للهجرة في منطقة خليج سان فرانسيسكو، بعد ظهر الثلاثاء، بسبب الاحتجاجات التي قام بها عشرات الأشخاص في المنطقة، وفقًا لما قاله مصدر مطلع على الوضع لـ CNN.

وخلال الاحتجاجات، ردد المتظاهرون هتافات "لا لإدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، لا للفاشية الأمريكية". وعلى إثر ذلك، تم تنفيذ عدة اعتقالات، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس"، لكن قالت شرطة المدينة إنها لم تنفذ أي اعتقالات في محيط الموقع.

Anti-ICE protest happening now in San Francisco. “No ICE, no KKK, no fascist USA.” pic.twitter.com/5KezQ2R8nY — The San Francisco Standard (@sfstandard) June 10, 2025

دنفر

تجمع متظاهرون مناهضون لوكالة الهجرة والجمارك في مسيرات في الشوارع الرئيسية بمدينة دنفر، وفي المقابل، أغلقت شرطة المدينة عدة الشوارع. ونفى المتحدث باسم شرطة دنفر لـCNN استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، خلافًا لما أوردته بعض التقارير.

Hundreds of anti-ICE protesters making their way through downtown Denver. Riot police, SWAT, & other authorites responded to break up a demonstration. A police drone gives a warning saying all reasonable force will be utilized to deny highway access.



More on @KOAColorado pic.twitter.com/gKFzY5N42n — Jeana Gondek (@KOAJeana) June 11, 2025

مدن أخرى: كما شهدت مدن أخرى احتجاجات واسعة منها: سانتا آنا، ولاس فيجاس، وأتلانتا، وفيلادلفيا، وميلووكي، وسياتل، والعاصمة واشنطن.

ومساء يوم الجمعة الماضي، شهدت مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا احتجاجات واسعة، رفضًا لعمليات الترحيل القسري التي تنفذها السلطات بحق المهاجرين، وذلك بعد أن نفذ ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك عمليات في المدينة واعتقلوا ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهمة ارتكاب مخالفات لقوانين الهجرة.

ومن جانبه، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سينشر ما يصل إلى 700 جندي من سلاح مشاة البحرية الأمريكية "المارينز" في لوس أنجلوس، وذلك بعد أن أصدر أمر بنشر 2000 عنصر من قوات الحرس الوطني لمواجهة الاحتجاجات.