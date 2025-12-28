إعلان

إحباط محاولة تسلل حوثية شمال غربي كرش في اليمن

كتب : مصراوي

08:03 ص 28/12/2025

هجوم حوثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت القوات الجنوبية في اليمن، المرابطة في جبهة حمالة شمال غربي كرش، إحباط محاولة تسلل نفذتها عناصر تابعة لميليشيا الحوثي باتجاه الخطوط الأمامية.

نقل بيان صادر عن القوات الجنوبية عن مصدر عسكري في اللواء 13 صاعقة قوله: "إن وحدات القوات المرابطة في جبهة حمالة اشتبكت مباشرة مع العناصر المتسللة، وتمكنت من إفشال المحاولة وإجبارها على التراجع والفرار".

وأوضح المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن تكبيد العناصر الحوثية خسائر بشرية بين قتلى وجرحى، مؤكدًا أن المحاولة باءت بالفشل الكامل نتيجة الجاهزية القتالية العالية واليقظة المستمرة التي تتمتع بها القوات العاملة في القطاع.

في السياق ذاته، نفذت مدفعية القوات المسلحة الجنوبية ضربات مركزة ودقيقة استهدفت ثكنات ومواقع للميليشيا الحوثية، ردًا على اعتداءاتها المتكررة واستهدافها للقرى الآهلة بالسكان والمواطنين الآمنين، وفق البيان.

وأكد المصدر العسكري أن القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد، وأن أي محاولة اعتداء أو تحرك عدائي مستقبلي سيُواجه برد حازم وقاسٍ، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

هجوم حوثي اليمن شمال اليمن كرش في اليمن

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
14:30

موزمبيق

الجزائر

- -
19:30

بوركينا فاسو

غينيا الاستوائية

- -
17:00

السودان

كوت ديفوار

- -
22:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

"مرفوض شكلًا وموضوعًا".. تحذير عربي- إسلامي من ربط "أرض الصومال" بتهجير الفلسطينيين
الأرصاد تحذر: منخفض جوي يسيطر مع أمطار ورياح على معظم الأنحاء