كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في عن حالة الطقس المتوقعة على معظم أنحاء البلاد خلال الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 وحتى الجمعة 2 يناير 2026.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للدفء نهارًا وشديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض المناطق.

وتوقعت الأرصاد تكون فرص لسقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وفرص لسقوط أمطار خفيفة أيضا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة ونشاط لحركة الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على محافظة الوادي الجديد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع اضطراب في الملاحة البحرية الإثنين 29 ديسمبر على بعض مناطق من سواحل البحر المتوسط (العلمين-اسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد – العريش - رفح).

