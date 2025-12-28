إعلان

عمدة نيويورك يحذر السكان: الزموا المنازل خلال العاصفة الثلجية الشديدة

كتب : مصراوي

08:04 ص 28/12/2025

عاصفة ثلجية- أرشيفية

وكالات

دعا عمدة نيويورك إريك آدامز، سكان المدينة إلى البقاء في المنازل خلال عاصفة ثلجية شديدة، مشجعا إياهم على زيادة الخصوبة الديموغرافية.

أفادت قناة ABC أن التوقعات كانت تشير إلى سقوط نحو 18 سم من الثلوج يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في نيويورك منذ 4 سنوات تقريبا.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في بعض المقاطعات السبت، حيث سجلت بعض مناطق نيويورك أكثر من 15 سم، وبعض مناطق الولاية حتى 25 سم.

قال آدامس، في مقابلة مع قناة ABC: "ابقوا في المنزل هذا يوم جيد لصنع طفل"، داعيا الجميع إلى "الاستمتاع بالطقس" دون الكشف عن نشاطه في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي خضم العاصفة، ألغيت وأجلت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة.

يذكر أن نيويورك كانت انتخبت زهران ممداني، عمدة لها، على أن يتسلم مهام منصبه الجديد في 1 يناير 2026، وفقا لروسيا اليوم.

عاصفة ثلجية عاصفة ثلجية تضرب أمريكا أمريكا الولايات المتحدة الطقس في أمريكا عمدة نيويورك

