

وكالات

دعا عمدة نيويورك إريك آدامز، سكان المدينة إلى البقاء في المنازل خلال عاصفة ثلجية شديدة، مشجعا إياهم على زيادة الخصوبة الديموغرافية.

أفادت قناة ABC أن التوقعات كانت تشير إلى سقوط نحو 18 سم من الثلوج يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى في نيويورك منذ 4 سنوات تقريبا.

أعلنت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوكول حالة الطوارئ في بعض المقاطعات السبت، حيث سجلت بعض مناطق نيويورك أكثر من 15 سم، وبعض مناطق الولاية حتى 25 سم.

قال آدامس، في مقابلة مع قناة ABC: "ابقوا في المنزل هذا يوم جيد لصنع طفل"، داعيا الجميع إلى "الاستمتاع بالطقس" دون الكشف عن نشاطه في عطلة نهاية الأسبوع.

وفي خضم العاصفة، ألغيت وأجلت أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في الولايات المتحدة.

يذكر أن نيويورك كانت انتخبت زهران ممداني، عمدة لها، على أن يتسلم مهام منصبه الجديد في 1 يناير 2026، وفقا لروسيا اليوم.