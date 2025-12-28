ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، بينما انخفض في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 7 بنوك، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.

أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم

البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.

كريدي أجريكول: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.