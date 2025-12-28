ارتفع في بنكين.. سعر الدولار مقابل الجنيه ببداية تعاملات اليوم
كتب- أحمد الخطيب:
سعر صرف الدولار
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه في بنكين، بقيمة قرش، ببداية تعاملات اليوم الأحد 28-12-2025، بينما انخفض في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بنهاية تعاملات الخميس الماضي، فيما استقر في 7 بنوك، وفق بيانات منشورة على موقعها الإلكتروني.
أسعار الدولار في 10 بنوك ببداية تعاملات اليوم
البنك الأهلي المصري: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك مصر: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
بنك البركة: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع.
بنك قناة السويس: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع، بزيادة قرش للشراء والبيع.
كريدي أجريكول: 47.53 جنيه للشراء، و47.63 جنيه للبيع، بتراجع 4 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 47.57 جنيه للشراء، و47.67 جنيه للبيع.