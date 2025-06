وكالات

في ظل الفوضى العارمة التي تجتاح مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد متاجر "نايكي جوردان" في المدينة.

وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهر المتجر التابع لـ"نايكي جوردان" في لوس أنجلوس وهو فارغ وذلك بعدما تحطمت أبوابه الزجاجية وتعرض للسرقة.

This shoe store was looted last night in Los Angeles.



There’s going to be a lot of new Jordans on eBay and Craigslist today.



pic.twitter.com/bOIoqmy8iU