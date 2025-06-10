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حطموا الزجاج وسرقوا البضاعة.. مشاهد من أحد متاجر "نايكي جوردان" في لوس أنجلوس

12:32 م الثلاثاء 10 يونيو 2025

احتجاجات لوس أنجلوس

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وكالات

في ظل الفوضى العارمة التي تجتاح مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد متاجر "نايكي جوردان" في المدينة.

وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهر المتجر التابع لـ"نايكي جوردان" في لوس أنجلوس وهو فارغ وذلك بعدما تحطمت أبوابه الزجاجية وتعرض للسرقة.

وتشهد مدينة لوس أنجلوس موجة من الاحتجاجات بدأت مساء الجمعة على خلفية عمليات ملاحقة المهاجرين نفذتها وكالة الهجرة والجمارك ورافقها تصاعد في المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن الفيدرالي، ما دفع إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى اتخاذ خطوات حازمة لنشر قوات الحرس الوطني في المدينة.

وبدأت الاحتجاجات بعد قيام عملاء من وكالة الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهم تتعلق بمخالفات الهجرة في مناطق متفرقة من المدينة، شملت مواقع مثل متاجر "هوم ديبوت"، بالإضافة إلى أماكن عمل مثل مصانع الملابس ومستودعات، وهي العمليات التي جاءت ضمن حملة أوسع يهدف من خلالها البيت الأبيض إلى تصعيد جهود التصدي للهجرة غير القانونية، حيث حدد هدفًا لاعتقال نحو 3,000 مهاجر يوميًا.

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احتجاجات لوس أنجلوس متاجر نايكي جوردان في لوس أنجلوس سرقة البضاعة من متاجر نايكي جوردان مدينة لوس أنجلوس
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