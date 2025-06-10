وكالات

في ظل الفوضى العارمة التي تجتاح مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد متاجر "نايكي جوردان" في المدينة.

وفي مقطع الفيديو المتداول، ظهر المتجر التابع لـ"نايكي جوردان" في لوس أنجلوس وهو فارغ وذلك بعدما تحطمت أبوابه الزجاجية وتعرض للسرقة.

This shoe store was looted last night in Los Angeles.



There’s going to be a lot of new Jordans on eBay and Craigslist today.



pic.twitter.com/bOIoqmy8iU — AmericanPapaBear (@AmericaPapaBear) June 9, 2025

وتشهد مدينة لوس أنجلوس موجة من الاحتجاجات بدأت مساء الجمعة على خلفية عمليات ملاحقة المهاجرين نفذتها وكالة الهجرة والجمارك ورافقها تصاعد في المواجهات بين المتظاهرين وعناصر الأمن الفيدرالي، ما دفع إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب إلى اتخاذ خطوات حازمة لنشر قوات الحرس الوطني في المدينة.

وبدأت الاحتجاجات بعد قيام عملاء من وكالة الهجرة والجمارك باعتقال ما لا يقل عن 44 شخصًا بتهم تتعلق بمخالفات الهجرة في مناطق متفرقة من المدينة، شملت مواقع مثل متاجر "هوم ديبوت"، بالإضافة إلى أماكن عمل مثل مصانع الملابس ومستودعات، وهي العمليات التي جاءت ضمن حملة أوسع يهدف من خلالها البيت الأبيض إلى تصعيد جهود التصدي للهجرة غير القانونية، حيث حدد هدفًا لاعتقال نحو 3,000 مهاجر يوميًا.