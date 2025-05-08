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لبنان: القنب يتحول من مخدر إلى غذاء ودواء

08:50 م الخميس 08 مايو 2025

رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام

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( د ب أ )

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، خلال زيارته اليوم الخميس، سرايا مدينة زحلة ضمن جولته على محافظة البقاع الأوسط شرق لبنان، إطلاق مسار تشكيل الهيئة الوطنية للقنب الهندي، بهدف تحويل هذه الزراعة من اقتصاد قاتل إلى مورد طبي.

وقال سلام إن هذه العملية: "تخدم الإنسان لا تُدمره، وتسهم في نمو الاقتصاد الشرعي ضمن إطار قانوني، طبي، وإنساني".

وأضاف "أعيد التأكيد أن البقاع هو السلة الغذائية للبنان، ونريده أن يبقى كذلك: مصدرا للغذاء، لا للسموم".

والتقى الرئيس سلام خلال جولته نواب البقاعين الأوسط؛ وتم البحث في الملفات التي تمس الحياة اليومية للمواطنين".

وأكّد أن الدولة ماضية في رفع التعديات عن نهر الليطاني " ومعالجة التلوث بشكل جذري، بما يحفظ سلامة البيئة وصحة اللبنانيين، ويصون الإنتاج الزراعي الذي يشكل البقاع عماده".

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نواف سلام لبنان الهيئة الوطنية للقنب الهندي
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