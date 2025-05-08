مسؤول إسرائيلي: نعزّز احتمالات التوصل لاتفاق بغزة مع نهاية زيارة ترامب للمنطقة

وكالات

قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الخميس، إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المنطقة تخلق فرصة مهمة لتحقيق اختراق في المفاوضات.

وأوضح المسؤول الإسرائيلي، أن تل أبيب تعمل على تعظيم احتمالات التوصل إلى اتفاق بغزة بحلول نهاية زيارة ترامب، مضيفا "ندخل أياما مصيرية وهدفنا إخراج أكبر عدد من الأسرى الأحياء سريعا".

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن "هناك الكثير من الحديث يدور حول غزة وستعرفون على الأرجح المزيد من المعلومات خلال الـ24 ساعة القادمة".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنه سيكون هناك إعلان مهم بشأن إدخال المساعدات لغزة سيصدر الأيام القليلة المقبلة وهناك أنباء سارة للغاية.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيكون لديه إعلان كبير للغاية قبل زيارته للشرق الأوسط.

وأعلن ترامب، أنه سيتوجه الأسبوع المقبل إلى السعودية والإمارات وقطر.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله، إنه لا جدوى حاليا من زيارة ترامب إسرائيل.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين تحدثوا لأكسيوس، فإن الحرب على قطاع غزة هي السبب في عدم شمول إسرائيل ضمن جولة الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم أشاروا في الوقت نفسه إلى أن ترامب أعطى نتنياهو الضوء الأخضر للقيام بما يراه مناسبا.