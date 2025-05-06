بلدية خان يونس جنوبي غزة تخفض الخدمات الأساسية بنسبة 30%

وكالات

أعلنت بلدية خان يونس في جنوب قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، تخفيض العمل في جميع خدماتها الأساسية والمتعلقة بقطاعات المياه والصرف الصحي وترحيل النفايات وكافة الأعمال الطارئة بنسبة 30 % جراء نفاد الوقود اللازم لتشغيل المرافق المائية والصحية.

وقالت بلدية خان يونس، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن حياة 700 ألف نازح ومقيم في خان يونس مهددة بالموت البطيء والناجم عن انتشار الأمراض والمكاره الصحية جراء تراكم النفايات في الشوارع وانتشار المكبات العشوائية وطفح مياه الصرف الصحي في الطرقات.

ويعاني قطاع غزة من أسوأ كارثة إنسانية منذ أن أعلنت السلطات الإسرائيلية في مطلع مارس الماضي إغلاق المعابر الرئيسية للقطاع ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بهدف الضغط على حركة حماس، ما تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية.