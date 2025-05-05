"مشاهد صادمة".. برلماني ليبي مقيد بالسلاسل بعد عام من اختفائه

وكالات

تسببت صور مسرّبة نُشرت عبر وسائل إعلام محلية ومنصات التواصل الاجتماعي في ليبيا، في جدل واسع، بعدما أظهرت النائب في البرلمان الليبي إبراهيم الدرسي، المختفي منذ عام، وهو في وضع مأساوي داخل ما يُعتقد أنه مركز احتجاز سري.

ووفقاً لما نقلته قناة "ليبيا الأحرار" عن موقع "أفريك آسيا" والصحفي البريطاني إيان بيلهام تيرنر، ظهر الدرسي مكبلاً بالسلاسل ومجرّداً من ملابسه، وقد بدت عليه علامات الإعياء والتعب الشديد، وهو يناشد القيادة العامة للجيش الليبي الإفراج عنه، مؤكداً ولاءه الدائم للجيش وقياداته.

ورغم عدم التحقق من صحة هذه الصور أو تاريخ تصويرها، فقد أثارت موجة من الغضب والتساؤلات في الشارع الليبي حول مصير النائب المختفي منذ مايو من العام الماضي، بعد حضوره عرضاً عسكرياً في بنغازي بمناسبة الذكرى العاشرة لـ"عملية الكرامة".

في المقابل، أصدرت حكومة الوحدة الوطنية بياناً أعربت فيه عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ"المشاهد المهينة والصادمة"، واعتبرت ما حدث "جريمة تستوجب تحقيقاً دولياً عاجلاً"، محمّلة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مسؤولية ما جرى بسبب "صمته وتجاهله"، ومؤكدة أن استمرار حالات الإخفاء القسري والاعتداء على الحصانة البرلمانية دون محاسبة يُهددان العملية السياسية ويعززان مناخ الإفلات من العقاب.