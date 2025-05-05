مسؤولون إسرائيليون: لا جدوى حاليا من زيارة ترامب لإسرائيل

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة حددت كموعد نهائي للتوصل إلى صفقة جديدة بشأن الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل ستطلق عملية عسكرية واسعة في قطاع غزة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل هذا الموعد، معتبرين أن هذه العملية ستكون بمثابة "الخيار النووي"، الذي يأملون تجنّبه من خلال التوصل إلى تسوية خلال الأسبوعين المقبلين.

وأوضحوا أن البديل عن بقاء الفلسطينيين في المنطقة الإنسانية داخل غزة، هو مغادرتهم "طواعية" للقطاع، في إشارة إلى مخطط محتمل للتهجير.

وأشار المسؤولون إلى أنه "لا جدوى حالياً من زيارة ترامب إلى إسرائيل"، في ظل التوترات الميدانية واستمرار الجمود السياسي بشأن ملف الأسرى.