ترامب: حماس تستولي على كل شئ وتعامل السكان بشكل سيئ

وكالات

أفادت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه سيساعد سكان غزة ويقدم لهم الأغذية، مشيرًا إلى أن حماس تستولي على كل شيء وتعامل السكان بشكل سيء.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا مثمرًا جدًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحث الرئيسان الأوضاع في غزة.

ومن جانيه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي، أن الوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيًا، مع انعدام دخول المساعدات للقطاع.