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ترامب: حماس تستولي على كل شئ وتعامل السكان بشكل سيئ

10:30 م الإثنين 05 مايو 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

أفادت وكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه سيساعد سكان غزة ويقدم لهم الأغذية، مشيرًا إلى أن حماس تستولي على كل شيء وتعامل السكان بشكل سيء.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أجرى اتصالًا مثمرًا جدًا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث بحث الرئيسان الأوضاع في غزة.

ومن جانيه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الأمريكي، أن الوضع الإنساني في غزة أصبح كارثيًا، مع انعدام دخول المساعدات للقطاع.

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دونالد ترامب غزة الاحتلال الإسرائيلي
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