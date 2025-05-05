إعلان

بوتين: الغرب حاول استفزازنا لاستخدام الأسلحة النووية

04:04 م الإثنين 05 مايو 2025

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو- (د ب أ)

اتهم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الغرب بمحاولة استفزازه لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، وذلك خلال تصريحاته ضمن فيلم وثائقي بثه التلفزيون الحكومي الروسي حول 25 عاما من حكمه.

وقال بوتين في الفيلم الذي يحمل عنوان "روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما": "أرادوا استفزازنا، وأرادوا دفعنا لارتكاب أخطاء".

وأضاف بوتين أنه، مع ذلك، لم تكن هناك حاجة لاستخدام الأسلحة النووية.

وقال بوتين "وأتمنى ألا تكون هناك حاجة لذلك في المستقبل أيضا".

وأكد بوتين أن روسيا تمتلك قوات ووسائل كافية لتحقيق كل ما تحتاجه موسكو في الحرب التي بدأت عام 2022، وهو العام الذي شن فيه الكرملين غزوه الشامل لأوكرانيا.

وهدد بوتين وقيادته مرارا وتكرارا باستخدام الأسلحة النووية ضد أوكرانيا وحلفائها خلال الحرب.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين بوتين الأسلحة النووية أوكرانيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

مكاسب "الجنيه الذهب" تتخطى 7400 جنيه منذ بداية العام.. هل هو الخيار الأفضل للاستثمار؟
محامٍ يكشف مصير عقود إيجار الـ 59 سنة بعد تعديلات الإيجار القديم
فرص أمطار وارتفاع حرارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة