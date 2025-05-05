ترامب: اجتماعات مع بعض الدول بما في ذلك الصين بشأن صفقات تجارية



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يجري اجتماعات مع العديد من الدول بما في ذلك الصين بشأن صفقات تجارية، وفقا لسكاي نيوز.

ونفى ممثل الولايات المتحدة للمفاوضات التجارية جيميسون جرير، إجراء أي مفاوضات مع الصين بشأن الرسوم التجارية.

وقال جرير ردا على سؤال بشأن إجراء المفاوضات مطلع الشهر الجاري: "حتى الآن لا"، مضيفا أن واشنطن تسعى لضمان شروط عادلة في التجارة مع الصين.

وذكر المسؤول الأمريكي، أنه تحدث مع نظيره لأكثر من ساعة، لكن ذلك كان قبل الـ2 من أبريل، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف: "هذا كان لقاء افتراضي، وبدا لي أنه كان بناء"، مشددا على أن الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة يراد منها "إنعاش الاقتصاد الأمريكي".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 2 أبريل عن فرض الرسوم على معظم دول العالم، وحتى قبل ذلك بدأ ترامب "حرب الرسوم" مع الصين.

وفي نهاية المطاف وصلت الرسوم الأمريكية على المنتجات الصينية إلى 145%، فيما ردت الصين برسوم بلغت 125%، إضافة إلى القيود على صادرات بعض المواد إلى الولايات المتحدة.

وأعرب ترامب عن قناعته بأنه سيعقد صفقة حول التجارة مع بكين، مضيفا أنها يجب أن تكون نافعة للاقتصاد الأمريكي.