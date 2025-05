عراقجي: سنرد على المقترح الأمريكي وفقًا للمبادئ والمصالح الوطنية

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قام بزيارة طهران، اليوم السبت، لنقل اقتراح من الجانب الأمريكي.

وأكد عراقجي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن إيران ستقوم "وفقًا للمبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، بتقديم الرد المناسب على المقترح الأمريكي.

My dear brother @badralbusaidi, distinguished Foreign Minister of Oman, paid a short visit to Tehran today to present elements of a US proposal which will be appropriately responded to in line with the principles, national interests and rights of the people of Iran. pic.twitter.com/3XyewmFJhD