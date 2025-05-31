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عراقجي: سنرد على المقترح الأمريكي وفقًا للمبادئ والمصالح الوطنية

08:55 م السبت 31 مايو 2025

عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني

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وكالات
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، قام بزيارة طهران، اليوم السبت، لنقل اقتراح من الجانب الأمريكي.
وأكد عراقجي، في منشور على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، أن إيران ستقوم "وفقًا للمبادئ والمصالح الوطنية وحقوق الشعب الإيراني"، بتقديم الرد المناسب على المقترح الأمريكي.

وفي سياق منفصل، أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم السبت، أن هناك بعض التقدم في المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأشار إسلامي، إلى أن الحديث عن تصفير التخصيب هو حديث وكلام ينطبق بالأغلب على إسرائيل، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ونوه إلى أن إيران تمتلك محطة للطاقة النووية بقدرة 1000 ميجاواط في بوشهر، والتي أنتجت 7.3 مليار كيلوواط/ساعة من الكهرباء في العام الماضي وحده، لافتًا إلى أنه وبحلول نهاية الخطة التنموية السابعة، ستصل قدرة محطة الطاقة النووية في البلاد إلى 3000 ميجاواط، وأنه تم إعداد الأرض لبناء محطتين للطاقة النووية في جنوب وشمال البلاد.

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