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إسبانيا: إسرائيل لا ترغب في استخدام الدبلوماسية

02:39 م الجمعة 30 مايو 2025

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

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وكالات

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نقلا عن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، الجمعة، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا ترغب في استخدام الدبلوماسية.

وأكد دبلوماسي بالاتحاد الأوروبي، أن مستوى السخط يتزايد في أوروبا مع فقدان المسؤولين صبرهم على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشار الدبلوماسي الأوروبي، إلى أن الصور المروعة من غزة أوصلت القادة الأوروبيين إلى أقصى ما يستطيعون تحمله.

وحذّر دبلوماسي أوروبي، من أنه إذا لم تغير حكومة نتنياهو مسارها فإن الضغط الأوروبي سيستمر في التصاعد.

وأوضح دبلوماسيون أوروبيون، أنه لا نية لدى الاتحاد الأوروبي لتحويل مساعداته إلى غزة عبر الآلية الجديدة.

وشدد الدبلوماسيون الأوروبيون، على أن آلية المساعدات الجديدة تحولت إلى فوضى وإطلاق نار مع وقوع عشرات الإصابات.

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