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مستوطنون يقتحمون مقر حزب الليكود والشرطة تعتقل عددًا منهم- فيديو

10:15 م الأربعاء 28 مايو 2025

شرطة الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت حتى الآن 30 متظاهرا اقتحموا مقر حزب الليكود اليميني المتطرف في تل أبيب.

وأشارت القناة العبرية، أن شرطة تحاول إخراج نحو 100 متظاهر يعتصمون داخل مقر حزب الليكود بتل أبيب، موضحة أن المتظاهرين يقولون إن احتجاجهم ليس عنيفا وسيبقون لمدة 600 دقيقة بمناسبة مرور 600 يوم على الحرب.

وذكرت عائلات الأسرى الإسرائيليين، أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بعد 600 يوم ما زال يتحدث عن تحقيق النصر المطلق ويتردد في إعادة الأسرى.

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