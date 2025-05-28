لابيد لنتنياهو: هذه ليست حرب القيامة وحكومتك ليست حكومة القيامة

وكالات

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في خطاب موجّه إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الأربعاء: "حدودنا كانت مستقرة وآمنة ولم يقتل أي إسرائيلي قبل السابع من أكتوبر خلال حكومتك".

وأكد لابيد، أنه قبل عامين ونصف كان الوضع في إسرائيل تحت السيطرة ولم تتعرض إسرائيل لهجمات من إيران ولا من اليمن، مضيفا "أقول لنتنياهو هذه ليست حرب القيامة إنما حرب السابع من أكتوبر وحكومتك ليست حكومة القيامة".

وأشار لابيد، إلى أن إسرائيل تعاني خلال حكومة نتنياهو من أزمات اقتصادية لم تشهدها من قبل والحرب ليست السبب فقط، مؤكدا أن وضعه إسرائيل السياسي كان مزدهرا قبل عامين ونصف وكانت علاقتها الخارجية ممتازة.

وشدد لابيد، على أن "علاقاتنا مع أمريكا في أسوأ حالاتها وخسرت علاقتك بترامب الذي يتحرك بمفرده في إيران وسوريا"، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي تفاوض مع الحوثيين من وراء ظهر نتنياهو.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "أسرانا يموتون في الأنفاق لأنك لا تريد إعادتهم وإنجاز صفقة".