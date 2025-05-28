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ماكرون: نواصل التحرك باتجاه مسار حل الدولتين

10:44 ص الأربعاء 28 مايو 2025

ماكرون

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وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "نواصل التحرك باتجاه مسار حل الدولتين وتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط"، مضيفًا "ملتزمون بوضع حد للصراع في منطقة الشرق الأوسط".

وتابع ماكرون، في تصريح: "ليست لدينا معايير مزدوجة عندما يتعلق الأمر بقضية إسرائيل والفلسطينيين والشرق الأوسط".

وفي وقتٍ سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن بلاده قد تعترف بالدولة الفلسطينية في يونيو المقبل، خلال مقابلة على قناة "فرانس 5".

ومن المقرر أن ينعقد مؤتمر للسلام في الشرق الأوسط برئاسة فرنسا والسعودية يوم 17 يونيو المقبل بمدينة نيويورك الأمريكية، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في وقتٍ سابق.

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ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا
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