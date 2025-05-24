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الجيش السوداني يسيطر على الدبيبات جنوب كردفان بعد معارك مع الدعم السريع

02:17 م السبت 24 مايو 2025

الجيش السوداني

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وكالات

تمكن الجيش السوداني من السيطرة على مدينة الدبيبات بجنوب كردفان غربي البلاد بعد معارك مع قوات الدعم السريع، وفق ما أعلنه الناطق باسم الجيش.

وقالت القوات المتحالفة مع الجيش السوداني، في بيان أمس الجمعة، إنها كبدت قوات الدعم السريع في مدينة الدبيبات خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، مؤكدة أن استعادة المدينة تمثل خطوة مهمة في تأمين إقليم كردفان والتقدم نحو إقليم دارفور.

وتُعد مدينة الدبيبات مركزًا لوجستيًا هامًا على الطريق الرابط بين ولايتي كردفان ودارفور، مما يمنحها أهمية استراتيجية في سياق الصراع العسكري الدائر بين الجيش والدعم السريع منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.

كما تمهد السيطرة على الدبيبات لفك الحصار عن مدينة الدلنج التي تبعد عنها 60 كيلومترًا، وتعد ثاني أكبر مدن جنوب كردفان من حيث المساحة.

ويأتي هذا التطور، بعد أيام قليلة من سيطرة الجيش السوداني على كامل العاصمة الخرطوم وولاية النيل الأبيض.

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الجيش السوداني السودان قوات الدعم السريع
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