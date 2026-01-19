إعلان

قطر وتركيا في مجلس غزة.. تحفظ إسرائيلي وإصرار أمريكي

كتب-عبدالله محمود:

10:14 م 19/01/2026

نتنياهو

نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر مطلعة، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبدى تحفظه على أن قرار إعلان تشكيل مجلس السلام لإدارة قطاع غزة كان مفاجئا لإسرائيل.

وقالت المصادر، في تصريحات لـn12 اليوم الإثنين، إن نتنياهو تحفظ خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على ضم قطر وتركيا لمجلس المستشارين في غزة.

وأكدت المصادر، أن روبيو أبلغ نتنياهو أنه لا رجعة عن إشراك قطر وتركيا في مجلس المستشارين وأن القرار اتخذ.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد نتنياهو أن إسرائيل لن تسمح بدخول جنود أتراك أو قطريون إلى قطاع غزة، مشددًا على ضرورة تجرد حركة حماس من سلاحها إما بالطريقة السهلة أو الصعبة.

نقلت رويترز عن مصدرين مطلعين قولهما إن إسرائيل تلقت دعوة من الولايات المتحدة للانضمام إلى "مجلس السلام" في غزة برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب رويترز فإن المسؤولون الإسرائيليون، اعترضوا مراراً وتكراراً على أي تدخل تركي في غزة، كما أن إسرائيل تربطها علاقة متوترة مع قطر، التي تتوسط بين إسرائيل وحماس.

نتنياهو إسرائيل مجلس السلام لإدارة قطاع غزة قطاع غزة وزير الخارجية الأمريكي حماس ترامب

