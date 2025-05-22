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السي آي أيه: الصين تمثل تهديدًا وجوديًا للأمن الأمريكي بطريقة غير مسبوقة

09:54 ص الخميس 22 مايو 2025

الصين

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وكالات

قال موقع "أكسيوس " نقلا عن نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي أيه" مايكل إليس، الخميس، إن الصين تمثل تهديدا وجوديا للأمن الأمريكي بطريقة لم يسبق لها مثيل.

وأكد إليس، أن روسيا ستظل تشكل أولوية لجمع معلومات استخباراتية إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، لافتا إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ستركز بشكل أكبر على عصابات المخدرات.

وشدد إليس على أنه لا يمكن لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن تسمح بتسليح أو تسييس مجتمع الاستخبارات، موضحا أن القوة العاملة والتكتيكات المستخدمة بحاجة للتطوير لتناسب أولويات الرئيس دونالد ترامب.


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