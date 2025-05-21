روبيو: سوريا كانت على شفير الانهيار وعودة داعش

وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، إن السلطة الجديدة في سوريا كانت على شفير الانهيار ومهددة بالحرب الأهلية وعودة تنظيم الدولة "داعش" وسيطرة إيران.

وأكد روبيو، أنه لو لم ترفع واشنطن العقوبات على سوريا لما قامت الدول المجاورة بتقديم الدعم لها ومساعدتها على التعافي، مضيفا "قررنا مساعدة سوريا بإصدار إعفاء مؤقت للعقوبات وصولا لرفعها بصورة دائمة من جانب الكونجرس".

وشدد روبيو، على أن سوريا آمنة تعني منطقة آمنة وحتى تنجح الحكومة يجب تشمل كل الأقليات وتحترمها، موضحا أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن تعود سوريا مرتعا للجماعات الإرهابية والمسلحة التي تهدد لإسرائيل ودول الجوار والولايات المتحدة.