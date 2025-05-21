أزمة أوكرانيا وروسيا.. وزير الخارجية الأمريكي يكشف موعد شروط موسكو



وكالات

أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أنه يتوقع أن تعرض روسيا خلال أيام شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا.

واعتبرا وزير الخارجية الأمريكي، أن هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية موسكو في سعيها للسلام.

وقال: "إنه في وقت ما، قريبا جدا، ربما خلال بضعة أيام، ربما هذا الأسبوع، سيقدّم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقّق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "أن توقعه هذا مرده إلى المكالمة الهاتفية التي أجراها الإثنين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، وأيضا إلى المحادثة التي أجراها هو شخصيا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

وأوضح أن الروس سيعرضون شروطا عامة فحسب تمكننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار، وهذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء النزاع.

وأضاف: "نأمل أن يحدث هذا الأمر. نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نواياهم الحقيقية".

وتابع: "إذا كانت ورقة شروط واقعية ويمكن البناء عليها، فسيكون هذا شيء، أما إذا تضمنت مطالب نعلم أنها غير واقعية، فأعتقد أنه سيكون مؤشرا" على حقيقة النوايا السلمية لروسيا.

كان ترامب قال في أعقاب مكالمته مع بوتين، إن روسيا وأوكرانيا مستعدتان لبدء مفاوضات فورية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بينهما.

لكن نظيره الروسي كان أكثر حذرا إذ قال إن موسكو ستقترح مذكرة بشأن اتفاق سلام مستقبلي محتمل.